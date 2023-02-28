台灣運彩T1職籃聯盟今在和平籃球館舉辦首次明星賽，「魔獸」霍華德走出舒適圈角逐三分球大賽，可惜出手速度控制不佳，拿下15分在參賽8人中排名第6，於首輪遭到淘汰，台中太陽的盧冠軒在決賽砍進超高的31分（滿分40），力壓22分的謝亞軒、于煥亞奪冠。

台中太陽盧冠軒（右）從台灣運彩總經理林博泰手中接過三分球大賽冠軍獎盃。（T1聯盟提供）

T1明星賽的三分球大賽滿分40分，有兩顆超遠距離的三分球，其餘5個投籃點，有4點為4顆1分球與1顆2分的「Money ball」，另一點可全擺2分的「Money ball」。

霍華德共襄盛舉參加三分球大賽，不過因為出手速度較慢，並沒有把所有的球投完，但分數仍勝過高雄海神吳曉謹的13分與台鋼獵鷹簡偉儒的12分。賽後霍華德在場邊受訪時表示，為三分球大賽練了不少，可惜時間沒掌握好，「應該可以表現得更好才對。」不過主要是跟大家同樂，看到這麼多球迷到現場支持T1就很開心，也祝福自己的雲豹隊友能夠奪冠。

可惜盧捷閔首輪20分未能晉級，由李啓瑋、盧冠軒、謝亞軒、于煥亞擠入決賽，結果先上場的李啓瑋獲19分，第2位盧冠軒則砍進超水準的31分，後面的謝亞軒、于煥亞都無法超越，由盧冠軒抱走冠軍。