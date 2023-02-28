28歲名媛蔡天鳳遭前夫殺害一事不僅轟動全港，也震驚整個華人圈，當天她本來搭著前大伯所開的車子要去接和前夫所生的小孩，沒想到踏上了不歸路。港媒報導，蔡天鳳孩子所就讀的貴族學校近日向家長發聲明，除了表示蔡天鳳是該校家長，也向死者家屬致上慰問，更呼籲其他家長近日應該建議孩子暫時停用電子設備，以免因新聞細節造成孩子二度傷害。

含著金湯匙出生的蔡天鳳是標準的白富美，18歲時和鄺姓前夫結婚，生下1男1女，3年後和平離婚，孩子交由前夫一家照顧，2016年蔡天鳳梅開二度再嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris，再生下一對兒女，她進入新婚姻後仍繼續照顧前夫家的生活，未料引來殺機。

Chris得知太太遭殘忍殺害後，數度淚崩流下男兒淚，Chris的朋友透露，他從不在意蔡天鳳的過去，甚至因為知道太太愛孩子，Chris也愛屋及烏，將蔡天鳳與前夫生的兩個孩子視如己出，並主動表示未來仍會照顧亡妻4個孩子的生活。而據《香港01》報導，當地的屯門哈羅香港國際學校被封為「貴族學校」，也是蔡天鳳其中一個孩子的母校，其校長Ann Haydon昨(27日)發聲明，表示案發後曾和警方聯繫，先前已在高年級的早會上發起替蔡天鳳默哀，這幾天為了低年級孩子的心理問題，也頻頻開會與同仁討論。

校長表示，雖然不想提出危言聳聽的建議，但清楚這陣子媒體將鋪天蓋地的討論此案細節，學校方面已經請心理學家、輔導員、諮商師進駐和教師合作，提供需要的服務，建議未來幾天先暫時不要讓孩子使用電子產品，校方這裡也會下令限制低年級的孩子使用，並希望家長能在家中配合，幫忙過濾孩子平時接收到的新聞訊息，好讓這件事對孩子的傷害降到最低。