日本傑尼斯事務所由已故創辦人強尼喜多川創立，旗下藝人包括KinKi Kids、嵐、NEWS、V6等，都是演藝圈紅極一時的代表性歌手，輝煌成績創下在演藝圈無人能超越的里程碑，不過近來英媒BBC預告將要推出有關強尼喜多川的專題報導，內容包括遭旗下藝人多次指控性侵，引發各界嘩然。

英國《BBC》在官網放上名稱為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》的節目預告，將近一小時的專題報導中，提到強尼喜多川堪稱演藝圈傳奇人物，經營培養男星並打造成巨星的經紀公司，看似演藝圈不可或缺的重要推手，但背後暗藏50多年的暗黑秘密卻未被揭露，而這些未見光的黑歷史，就是被指控「對公司旗下年輕男孩長期性侵」。

前小傑尼斯藝人岡本Kauan爆料，曾被強尼喜多川要求陪睡及強逼口交。（圖／翻攝自takigare3推特）

雖然強尼喜多川在2019年就過世，但日本媒體卻對此事三緘其口，因此該專題主要探討喜多川的影響力，以及日本媒體視而不見的殘酷結果，導致身為J-pop偶像得面對難以啟齒的現實，去年11月，日本參議院議員東谷義和就曾找來前小傑尼斯藝人岡本Kauan爆料，他指出曾被強尼喜多川要求陪睡，除了被撫摸全身，更遭強迫幫對方口交，就連King & Princet成員平野紫耀也慘遭同樣下場。

岡本Kauan更加碼爆料喜多川強尼房內擺設2張床，大床是專門用來性侵未成年的小傑尼斯成員，更指出原本房名稱為「嵐．松本潤房間」，後來變成「Sexy Zone．佐藤勝利房間」，可見受害者多不勝數。