塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，2023上半年運勢旺的前3名星座依序是牡羊座、巨蟹座、天秤座，其中第1名的牡羊座已婚者家庭幸福美滿，單身的人則有機會奉子或閃電成婚，在事業上也會有好表現，升職加薪指日可待，就連購買彩券也有財神眷顧。。

▍第三名：天秤座

天秤座在2023上半年有機會將身體保養得更好，若有生病不適，有機會恢復。已婚者相處上會更融洽，之前和另一半若有誤會，也可趁上半年溝通化解。在人際關係方面也會變得更和諧，有機會擴大朋友及生活圈，大利與人合作。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座在2023上半年若想要找戀愛對象，不妨趁這段期間，接受親朋好友的幫忙，將有機會遇到不錯的對象，若想與人合夥，可創造革命情感，若是另一半願意一起努力的，則可建立長久事業。在上半年結婚者，有機會懷孕，可安排短期旅行，讓生活添增愛情火花。另外在生意上有許多出差機會，在往返途中，可認識到有共同想法的人，甚至可因此拿到更多訂單。

▍第一名：牡羊座

牡羊座在2023上半年最大的好運是家庭和諧美滿，財富不需擔憂，春節後彼此感情將更穩定，若有不愉快，將得到諒解並釋懷。另外若打算買賣房產者，能遇到不錯的機緣，並談到滿意的價格；至於上班族或生意人，會有不錯的事業運，可望升職加薪、名利雙收；購買彩券上也有機會贏得豐厚獎金；單身者則可能奉子閃電成婚。