永和區業者提供電視牆供警方宣導防詐騙。（警方提供）

新北市永和警分局利用228連假，由分局長李崇偉率偵查隊長李志祥、各所員警等「永和打詐隊」成員，至轄內百貨公司、電影城、3C電子店等人潮聚點宣導「識詐」活動，並邀請藝人龍天翔與員警合拍2段「假投資」及「愛情詐騙」防詐宣導片。永和比漾廣場、喜樂時代影城發揮企業精神，免費提供電梯廣告機及大型電視牆，播放分局防詐短片，達到宣傳效果。

其他服務業包括永和錢櫃、星光大道KTV，以及燦坤3C、全國電子專賣店等連鎖賣場，均願意善盡社會責任，提供入口電視牆或賣場液晶螢幕，播放分局防詐短片，提醒民眾小心詐騙，為警方打詐工作注入活水，步入「識詐」數位化的新階段。

李崇偉呼籲，詐欺集團手法不斷翻新，朝組織化、公司化、數位化發展，警方有民間企業力量加入打詐隊，更有信心做好「識詐」及「阻詐」工作。永和分局將持續進行反詐騙宣導，結合時事拍攝最新宣導影片，並以「分齡分眾」方式，讓民眾隨時獲得識詐資訊，不再受騙上當。