為解決國內長期缺藥問題，衛福部27日決定今年不調降健保藥價，未來由「防缺藥中心」統一採購易缺藥品等規畫。對此，台北市議員王欣儀認為，2020說要成立「雞蛋國家隊」，結果到2023年台灣還在缺蛋，如今又成立「防缺藥中心」，她痛批是「『請鬼拿藥單』？」

因應國內嚴重缺藥問題，衛福部政務次長王必勝昨(27)日指出，衛福部已擬定短中長期的缺藥因應措施，短期將針對近期有缺藥之品項，進行因應處理，妥善規劃藥價調整事宜，其中包含DET（健保藥品支出目標制度）。中期方案為持續檢討DET制度，以及建立常態防缺藥處理中心，加強藥品供應及替代藥品資訊傳遞等；長期目標為檢討現行健保藥價政策，並針對專利屆期藥品，鼓勵輔導國產業者生產。

對此，王欣儀今在臉書表示，她日前才質疑缺水、缺電、缺蛋的民進黨政府，不知道下一個又要缺什麼？沒想到才沒幾天，就陸續傳出「雞肉」和「藥品」的供應也都嚴重出問題，而缺藥問題更是「人命關天」！

王欣儀提到，基層早就示警，民進黨政府卻到現在才急著要成立「防缺藥中心」？並認為2020年說要成立「雞蛋國家隊」，結果到現在2023台灣還在缺蛋，現在又成立「防缺藥中心」，是「『請鬼拿藥單』？」