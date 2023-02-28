身兼民進黨主席的副總統賴清德，被外界看好可代表民進黨出戰2024，有報導指出，他3月起將邀請KOL（意見領袖）進行青年活動，卻反被狠嗆「找不到支持理由」。對此，與綠營側翼網均有過多次交手經驗的國民黨台北市議員徐巧芯認為，這些意見領袖實際上是綠營側翼，而側翼與英系較為友好，因此他們自然不想跟賴清德合作，對賴的接觸並不買單。

根據《鏡週刊》報導，賴清德可能於3月展開「青年對話行動」，然而，在本月18日於北市舉辦的一場不公開、邀請約20位意見領袖的會議中，不少人表示他們與總統蔡英文較熟，但因與其他綠營人物互動不多，所以對賴是採觀望態度，更有一名獨派KOL直言，自己找不到投給賴的理由。

徐巧芯今（28）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》認為，近期許多新聞都是對著賴清德而來，被解讀是民進黨內的鬥爭，這有可能是希望賴對英系低頭。並推測，蔡英文希望在未來賴清德上任後，能繼續「垂簾聽政」，但賴的個性又很強硬、不聽話，因此英系不斷的「折他的腰」、希望他向蔡效忠。

徐巧芯接著狠酸，報導中所謂的「KOL」其實是側翼網軍的美稱，而英系的網軍側翼又是最多的，再加上賴現在去處理了英系的前國策顧問黃承國與前新竹市長，讓他們更不能忍、對賴清德是有恨的。徐巧芯也舉例，被視作賴系的行政院前發言人被爆出性醜聞時，網軍沒什麼發聲，可被認為是「小英男孩」的農委會主委陳吉仲因缺蛋爭議挨罵時，網軍則大力的為他護航。因此徐巧芯認為，這些英系側翼的意見領袖面對賴清德的接觸時，是並不買單的。