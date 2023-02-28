2023年來到3月，也是春暖花開的好時節，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析3月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能消災解厄。

生肖鼠

屬鼠人在3月份，老夫老妻或是長久交往的情侶，容易有感情失和或是冷戰的情形產生，主要是因為太過熟悉，而缺少了關心對方的一種體貼，總認為對方可以獨自面對，卻忘了花時間去陪伴，感情也就容易產生裂縫，建議在相處上，要更加的關懷。工作事業運勢上，有緩步提升，漸入佳境的好成績，維持良好的睡眠品質，能讓你不斷活力滿滿，無論哪方面的事務，你都能保持衝勁，逐一的完成，特別是夜班工作的人，可以把握這股力量，加強認真，你的好表現，將會受到上級的注意。

幸運數字：20

吉祥方位：西北方

生肖牛

屬牛人在3月份，新春後的第二個工作月，好運開始降臨，你會發現身邊的人或是同事，對你變得比較熱情，願意與你分享許多訊息，也會給予你幫助，因為這個月的人緣運很強，大家都會對你有好感，你可以把握這個時機，與不熟識或是曾經有過摩擦的人多多交流，可以拉近彼此間的關係，提升感情的融洽度。另外在工作上會比較繁忙，有很多事情需要處理，容易有加班的現象，不知不覺會導致肩頸、脊椎的痠痛，因此建議有空要多伸展筋骨，避免久坐，最好能找時間去散散步，舒緩一下。

幸運數字：31

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在3月份，財運上有不錯的好表現，但大多來自於辛勤工作的努力成果，特別是對於論件計酬的人來說，本月有機會不斷的累積案件，讓自己的荷包滿滿，如果是一般的上班族，則有較強的抽獎運勢，舉凡摸彩或是樂透等，都可以去試試手氣。在感情上則要多多注意，本月會有想婚的衝動念頭，但是請你一定要想清楚，相處愉悅，不代表適合走入婚姻，建議多觀察對方的家世背景，特別是他的父母，你們之間很可能在觀念上，有較大的矛盾衝突，請先好好溝通，達成共識，以免衝動後的婚姻生活，演變成家族大戰。

幸運數字：26

吉祥方位：西南方

生肖兔

屬兔人在3月份，工作上容易有失和的現象產生，特別是與你關係較為密切的人，或是相關的合作夥伴，會因為利益問題而把你拋下，或是將吃力不討好的工作交付給你，如果是業務類型的人，請一定要盯緊你的客戶，以免到手的合約被人搶走，建議可以到廟裡祈求小人退散，或是補強自己的運勢，讓工作更為平順。感情上有桃花浮現，會遇到讓自己怦然心動的對象，對方能夠很溫柔的傾聽自己的心聲，也願意和自己分享交流生活上的點點滴滴，可以好好把握這段緣分，有機會更進一步的發展。

幸運數字：15

吉祥方位：南方

生肖龍

屬龍人在3月份，易有破財的現象產生，所以非常不適合投資，尤其是股票相關等瞬息萬變，大起大落的項目，此外氣運較弱，容易有卡陰犯煞的狀況，最好不要涉及聲色場所，並減少夜生活的娛樂，如果有頭暈目眩的狀況，除了趕僅看醫生外，也可至廟裡收驚，除去穢氣。在人際關係上，會因為自己的主觀而得罪他人，或是沒有把話說清楚，而造成誤解的狀況，由於本月較易產生不順之事，建議不要有太積極的作為，以保守為主，可以多看看知識性的節目或書本，趁此時間充實自己。

幸運數字：23

吉祥方位：東方

生肖蛇

屬蛇人在3月份，財運相當不錯，有機會在工作上獲得額外的獎金，或是統一發票對獎、刮刮樂等，也會小有收穫，如果有借錢給他人，也可以在這個月，用和善溫順的方式與對方溝通，有望收回借出去的錢財。感情運就黯淡許多，雖然有可能會遇到心儀的對象，但對方似乎沒有太多的回應，讓你無法進一步的發展，若是正在追求他人，彼此間的關係似乎只能停留在原地，沒有過多的邁進，建議本月在感情上，不要強求、等待為宜。健康上要多注意腰部的活絡，有空可以多扭扭腰，避免因僵硬而閃到。

幸運數字：17

吉祥方位：西北方

生肖馬

屬馬人在3月份，將會進入一段較長的沉澱期，這段時間，你會思索過去的種種，以及未來該如何發展，並慢慢開始建立和準備新的目標，雖然本月沒有太突出的表現，但是在你心裡已經醞釀出一個遠大的計畫，等到月底時，這股力量會漸漸的散發出來，到時候你會發現，一切如同計畫般，循序漸進的展開，建議多吸收新知識，並觀察別人的優點，可以從中得到不少啟發。本月有小破財的跡象，特別容易發生在交通事件上，駕駛交通工具時，盡量不要走巷弄，避免發生擦撞意外。

幸運數字：20

吉祥方位：北方

生肖羊

屬羊人在3月份，工作上會有一種坐立難安的感受，想要把事情處理好，可是就是差一點點，其實不是你做得不好，而是你對自己的要求太高，想要把每件事情都做到完美，所以給自己的壓力過於沉重，導致心情變得浮躁，建議把標準放低一點，你就會感到游刃有餘，輕鬆許多。本月的財運普通，或許你會想要試著做一些投資理財的計畫，但是太多的選擇，讓你無法做出決定，即使選定目標，你會發現獲利並不如預期，可能只是打平而已，並無過多的收益，容易變成白費功夫，因此暫時不要投資為宜。

幸運數字：35

吉祥方位：東北方

生肖猴

屬猴人在3月份，感情運勢不錯，無論在人際關係上，或是感情上，只要有付出，都能得到相當多的回報，如果是單身的人，有機會遇到一個熱情，且外向活潑的對象，他總能夠吸引你的目光，只可惜你對自己的信心不夠，不敢去接近，只能默默的在旁，深怕釋出善意後，會被拒絕，其實你要對自己有信心，因為本月的你，能夠散發出自身獨特的魅力，請好好把握，才能美夢成真。在健康上要多注意腸胃道的保養，容易有胃寒的情形產生，建議吃一些麻油類的料理，來溫暖腸胃道。

幸運數字：17

吉祥方位：西南方

生肖雞

屬雞人在3月份，工作上可以看到許多不錯的機會，或是發現各種不同，而且有前景的投資管道，若是求職者，會找到相當適合自己的新工作，可惜這些美好的果實，你卻無法好好品嘗，主要是因為你考慮得太多，深怕會遇到挫折，另外就是自己太貪心，想要找到更好的，也就是這種飄移不定的心態，讓你到最後還是停留在原地，毫無進展，建議你要有魄力和決心，不要畏縮，這個月的運勢很強盛，千萬不要錯失良機，如果你可以勇往直前的大步邁進，到了月底，你就會發現大有斬獲。

幸運數字：36

吉祥方位：北方

生肖狗

屬狗人在3月份，感情上較有不順的狀況產生，你的另一伴，或是你所追求的人，正在靜靜檢視你的所作所為，如果你有不好的習慣或行為，請趕快改掉或隱藏起來，如果自己有偷吃，做出對不起對方的事，也趕快做個了結，這個月的感情運勢特別敏感，也特別脆弱，稍有不慎，就容易走向分道揚鑣的結局。在健康上，女性朋友要特別注意，容易有婦女病的情形產生，要記得保持身體清潔，倘若是三個月內的孕婦，宜多加小心保胎，讓孩子能夠健康的成長，建議除了聽從醫師指示，也可到宮廟祈求神佛保佑。

幸運數字：8

吉祥方位：東方

生肖豬

屬豬人在3月份，工作上容易跟同事或合作夥伴，發生意見理念不合的狀況，從而打破原本和諧的寧靜，嚴重時可能會惡言相向，甚至大打出手，鬧得不可開交，而這不合的糾紛將會傳遍全公司，讓上級長官都開始關切，如果狀況太嚴重，亦有可能導致財庫破損，被扣減薪資，建議要多加忍讓，避免衝突發生，因為到了月底，會有貴人出現，給你一個公道的安排，並化解你與對方之間的摩擦。財運上，這個月的投資運勢較差，所以不適合選擇波動較大的投資，最好是保守型，以避險為主的安排為佳。

幸運數字：29

吉祥方位：東北方