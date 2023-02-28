2023全國創意宋江陣頭大賽2月25、26日連續兩天在內門南海紫竹寺舉行精彩刺激的初賽，今年首度開放學校以外團體報名參加，呈現不分世代的精彩結陣最大特色。這次有來自西螺七崁武術的兄弟姐妹檔，以及在北臺灣耕耘、決心讓大眾理解民俗武藝及陣頭文化的團隊，和以豐富故事鋪陳並結合在地特色紅面獅陣的學校等，現場觀賞人潮眾多，喝采掌聲不斷。經過精彩激烈的2天初賽，最後評審宣布入圍決賽六強：晨曦武藝表演團、臺南市立六甲國中、國立臺南大學、龍武傳藝坊、鳳舞薪傳-西螺鳳山館、樹德傳藝等六支隊伍，將於3月4日決賽擂台一決高下。

初賽第一天的五支隊伍有首度參賽的西螺七崁武術文教基金會，得到來自社區支援，及武術高強的里長和畢業學長姊指導，陣頭融入地方獨有的西螺武術文化。來自桃園的晨曦武藝表演團則統整傳說、歷史，結合宋江陣、舞獅、戲劇、音樂，演繹團結與共存的主題。臺南市立六甲國中以神、人、獸、自然與戰爭的劇場編排，演繹「傳統，即是創意歷經時代累積而成」的概念。來自知名崑濱伯的故鄉「後壁」，菁寮國中小聯隊分進合擊展演藝陣源流重要陣式，讓文化新芽生生不息。曾獲得第三代王者之璽殊榮的國立臺南大學，是臺灣民俗體育的重要推手，表演出神入化的招牌龍陣，王者團隊來勢洶洶。

西螺七崁武術文教基金會將陣頭融入地方獨有的西螺武術文化。（高雄市觀光局提供）

地嶽殿吉勝堂八家將帶來獨創四星陣法和雙龍拜塔祝福參賽隊伍。（高雄市觀光局提供）

26日初賽第二天，現場參觀民眾踴躍熱情，人潮滿滿，有來自臺南的龍武傳藝坊，結合舞龍舞獅、獨輪車及現代舞，詮釋來自常民生活中的各種慶典。來自西螺的第二支隊伍鳳舞薪傳-西螺鳳山館，以「池王除瘟，正氣防疫」主題，結合藝術劇團舞蹈，表達宋江藝陣正氣驅散疫情意涵，展現「讓武術創造更高的價值，製造更多感動人的故事」，演出生動，讓現場民眾都深受感動。樹德傳藝則是唯一參賽成員包含菲律賓及馬來西亞外籍生的隊伍，突破宗教及性別的框架，讓外籍生對臺灣陣頭、武術及廟會文化更有興趣，秉持交朋友、練體能信念，引領團隊奮勇向前。

評審長謝志忠，是國家A級民俗體育運動教練，和擔任副評審長的九天民俗技藝團長許振榮，彙整其他6位評審意見，認為各隊伍的鼓陣、舞蹈律動表現平均很好，獅陣也有模有樣，畫臉畫得非常有創意，即使國小生也基本功非常到位，有模有樣，選用的音樂用心，鼓聲的結合也非常道地，十分精彩。兩位評審長共同勉勵參賽的隊員，各隊特色鮮明，睽違三年再度舉辦這次盛會，大家都非常熱血，只要加強留意減少掉落道具或兵器的次數，一定會更棒，希望明年能有更多團體隊伍來參賽。

一整天的創意宋江陣頭大賽，還穿插了市府觀光局特別邀請的特色團隊，有剛從法國尼斯嘉年華表演、甫歸國就將第一場表演獻給高雄內門宋江陣的「地嶽殿吉勝堂八家將」，帶來獨創四星陣法和雙龍拜塔及牛角家將帽，給與參賽團隊祝福。還有培育戲曲表演藝術人才的「國立臺灣戲曲學院」、融合武術與民俗舞蹈並有「最美宋江陣」之稱的「中華藝術學校」等，現場民眾看得大呼過癮。

26日初賽結束後，大賽六強出爐，創意宋江陣頭大賽決賽將於3月4日在內門南海紫竹寺廣場舉行，歡迎民眾一起來為自己心中支持的隊伍加油打氣。同時，高雄內門宋江陣系列活動，除了27、28日的陣頭拜觀音外，3月4日到8日也舉辦包括傳統文武陣頭大匯演，深度文史導覽小旅行，以及獲得文化部指定為國家重要民俗、無形文化資產的「羅漢門迎佛祖遶境」等活動，歡迎各位大小朋友來體驗獨特的惡地遶境。更多觀光旅遊資訊，請上2023高雄內門宋江陣官網（網址：http://www.who-ha.tw）。