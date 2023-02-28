TutorABC表示，根據新諮詢會員分析，在STEM範疇內的商管科系詢問度高於純理工科系近3成；最想去的國家，美國依舊是第一選項，其次則是加拿大、英國；對於科系選擇，首要考量還是職涯發展，再來是進修增能，興趣則非主要因素。

最受歡迎的科系，以結合數據、資工、商管的商業分析，為第一諮詢選項，其特色在於以商業知識為基礎，程式編寫為手段，依託大數據分析，優化決策創造商業價值，成為就業市場上炙手可熱具備深度及廣度的多元人才，其次是商業管理、金融科技緊追在後，網路安全及醫療保健也備受關注。

另外，在職菁英熱門的留學進修科系MBA，如今也有結合理工課程的STEM MBA，對於想進入全球百大企業或前往海外就業的專業人士，對職涯發展幫助甚大。

針對商業分析師竄起成為留學黑馬，TutorABC海外遊留學部門解析，相較傳統觀念，只要成為海歸派就有競爭力，如今不再只是為了一張文憑，家長和學子更在意的是未來職涯競爭力，投資人生也得與時俱進。因應年後諮詢熱絡，TutorABC加開線上講座，並邀請留學生經驗分享，獲得相當大迴響。接下來更邀請專精北美高等教育的招生總監，合作留學美國免費講座。