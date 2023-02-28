美國佛州一名男子在海邊撿螃蟹煮湯時，竟然挖到一顆長15公分、重逾1公斤的巨大蚌蠣，他原本考慮帶回家煮湯，因為蚌蠣大到夠2人吃，不過他看著蚌蠣思索了一會兒後，認為這顆蚌蠣很特別，決定不吃了，後續鑑定確認蚌蠣可能有214歲。

佛州地方媒體「Tallahassee Democrat」報導，佛州男子帕克（Blaine Parker）日前在海邊撿拾螃蟹、準備煮湯時，意外挖到一顆巨大蚌蠣，他說這顆蚌蠣大到足夠2人吃，蚌殼也大到能當碗用，「我們本來要吃掉牠了，但我們想了一下，覺得牠可能很特別，所以我們不想殺牠。」

帕克本身是一名標本研究員，擁有海洋科學與環境研究學位，他後續將巨大蚌蠣帶回他工作的實驗室進行鑑定，確認這顆蚌蠣至少有214歲。另外一般附近海域的蚌蠣身長達2.8至4.3英寸（約7.1至10.9公分），不過這顆蚌蠣長到6英寸（約15公分），重達2.6磅（約1.2公斤）。

帕克說，蚌或蛤蜊就和樹一樣，蚌殼會有生長年輪，科學家以此來推算年紀。這顆蚌蠣一共有214個年輪，代表牠有可能出生在1809年，美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）也是在那年出生，因此他將這顆蚌蠣命名為「亞伯林肯」（Aber-clam Lincoln，以下簡稱林肯）。

目前已知蚌蠣能活超過200年，科學家認為，低代謝率可能是林肯如此長壽的原因，堪薩斯大學（University of Kansas）一份分析物種滅絕與能量關聯的研究發現，所需能量低的物種能免於滅絕，該研究作者李柏曼（Bruce Lieberman）表示，「代謝率愈低，物種愈有可能活命，因此與其說適者生存，更適當的說法應該是最懶者能生存。」

不過林肯還不是史上最老的蚌蠣，2006年在冰島岸邊發現的蚌蠣一共活了507年，在此之前還發現了374歲、220歲的古老蚌蠣，因此嚴格說來，林肯只能算史上第4老，不過牠的優勢是牠還活著，前面幾位都已經作古，林肯還有機會打破紀錄。

帕克後續將林肯放回海裡，「我們覺得牠被圈養時應該不會過得很好，牠值得待在那裡。」