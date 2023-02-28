民眾憑WBC票根至Mr.Wish台中地區門市獨享光果茶第二杯7折。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

世界棒球經典賽睽違10年再度回台中舉辦，為吸引各地球迷到台中看球，台中市工商發展投資策進會與台灣連鎖加盟促進協會合作，媒合「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」加入「2023世界棒球經典賽特約商店」，民眾憑WBC球賽票根至台中地區門店消費即享優惠。

工策會總幹事黃于珊表示，今年台中市為世界棒球經典賽的完全主場，工策會推出WBC特約商店優惠，感謝台灣連鎖加盟促進協會大力協助媒合「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」台中地區共65家門店參與活動，加上各公協會一齊合作邀請逾百間伴手禮門市共襄盛舉，食宿遊購應有盡有。

工策會表示，「築間餐飲集團」優惠方案3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至築間幸福鍋物、燒肉Smile台中地區門店用餐，即贈9選1菜品；至有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題台中地區門店用餐，享免費升級火烤兩吃；3月10日至12日憑中華隊出賽票根至絵馬別邸（台中水湳店）享88折優惠及主廚私房菜紅不讓醬牛骨。「Mr.Wish」優惠方案3月5日起至31日止，民眾憑WBC票根至台中地區門市獨享光果茶第二杯7折。

台灣連鎖加盟促進協會祕書長郭士維說明，協會期望透過國內WBC賽事期間推廣在地連鎖餐飲品牌，更在邊境解封之際，帶動台灣連鎖品牌國際發展，幫助業者搶攻海外商機。

黃于珊指出，市府各局處皆齊心投入籌辦、宣傳世界棒球經典賽，歡迎民眾多加利用市府官網「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區查詢特約店家資訊，包括主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮等。