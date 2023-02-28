警方利用228連假進行宣導。（苗栗警分局提供／李京昇苗栗傳真）

近年來詐欺犯罪被害不斷攀升，各式各樣詐騙手法，潛藏在民眾日常生活中，苗栗警分局趁228連假大舉出擊，到各觀光景點及人潮聚集地點宣導預防詐騙。

苗栗警分局指出，民眾受騙情形日益嚴重，損失金額屢創新高，為有效解決問題，避免民眾受騙受害，行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」教育宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

為使推行「識詐」工作有加成作用，苗栗警分局長蘇旭茂率同偵查隊隊長、各派出所所長及防詐宣導團特別利用228連假期間，前進轄內民眾高度聚集場所，苗栗福星山功維敘隧道、三義龍騰斷橋、勝興車站等地積極宣導反詐騙。

並結合志工在勝興車站與鐵道自行車車站經理楊曙熒、解說員及三義勝興村長陳村長志奇等人宣導，由楊經理於解說前先做防詐騙宣導，內容包括假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等吸引百餘人遊客聆聽。

苗栗分局長蘇旭茂表示，將持續創新宣導方式，把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，杜絕詐騙集團有機可趁。

警分局也呼籲大眾，詐騙犯行層出不窮，常利用民眾投機好奇心理，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪，倘民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。