「得彰化得天下」號稱最強搖擺縣市的彰化縣，2024立委選舉藍綠有意參選者紛紛表態，不過大環境影響今年對綠營來說是場硬仗，目前各區人選尚未明朗，而日前前總統陳水扁點名參選第三選區的前彰化市長邱建富今表態，將會爭取本命區第二選區，與現任黃秀芳一拚高下，提前為民進黨彰化初選投下震撼彈。

前總統陳水扁日前點名要彰化市前市長邱建富挑戰不可能任務，為何被稱為不可能任務，原因是上一屆國民黨籍立委謝衣鳯擊敗欲尋求連任的民進黨籍立委洪宗熠，在國民黨最萎靡的情況下，守下彰化唯一一席，可見謝家在南彰化實力仍難以撼動。

第三選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州）是這次綠營評估最艱困選區，除被點名的邱建富外，地方盛傳新科美女議員劉珊伶將以刺客之姿參與初選，不過據了解，其希望先經營基層扎根地方，好好找回支持者的信心比較重要。

而邱建富今早接受本報記者訪問時，正式表態將爭取第二選區（彰化、花壇、芬園）的立委初選，他強調有很多人勸進，經評估願意承擔這次重任，因此表態爭取黨內初選，不過會依照黨的機制來走，共同挑選出最強人選。

彰化邱建富立委民進黨黃秀芳