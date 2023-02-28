今年是二二八和平紀念日76週年，新北市政府今(28)日下午在三重二二八和平紀念公園舉行紀念儀式；新北市長侯友宜致詞時拋出「社會公平、兩岸和平、國家太平、人民安心、社會安定、國家安全」等三平三安口號，強調這是每位從政者、每個政府所應該扛起的責任。

侯友宜在致詞時提到，他在5年前228的今天選擇出來從政，一心為國家人民作事；對此有媒體詢問是否在5年後的228也決定再為台灣人民多做些什麼。

侯友宜表示，5年前的今天他決定懷抱信念、決心以及理想，這也是自己當時從警的不忘初心，把國家人民的利益，擺在黨，甚至個人之前，唯有國家內部團結和諧，彼此之間要記得228的歷史教訓，不需要衝突跟對立，放下所有的歧見，大家齊心合作，台灣才可以更好，中華民國才會更好。

他說，讓我們用這樣的態度攜手合作，相信面對所有現在的惡劣環境，中華民國台灣這塊土地可以充滿信心跟希望走自己的路；所以他用社會公平、兩岸和平、國家太平的「三平」，人民安心、社會安定、國家安全的「三安」，這樣的態度傾聽所有人民的聲音，務實解決所有的問題，國家一定能夠永續、繁榮，往前走。

後有媒體追問「三平三安」已經初現總統格局，侯友宜直言我們都希望這塊土地、國家會更好，所以唯有共榮、共好，大家團結在一起，「三平」是幫民眾解決當前的低薪、高物價、缺水缺電等問題，，讓「社會公平、兩岸和平、國家太平」，這是我們應有的態度，也要讓人民能夠在面對國際的風險之下，能夠「人民安心、社會安定、國家安全」，這是每一個身為從政者、每一個政府所應該扛起的責任。