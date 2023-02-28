嘉義市僑平國小小朋友拿出畫好的日本、韓國、菲律賓、巴基斯坦國旗，向各國熱情打招呼。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市僑平國小學生與日本、韓國、菲律賓、巴基斯坦視訊交流。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市僑平國小與日本、韓國、巴基斯坦、菲律賓等4國家學生，意外在網路平台開「5國同盟會」交流文化，把嘉義的美食雞肉飯、方塊酥、地標阿里山鐵路、獨特動物諸羅樹蛙等秀出來，讓在地美食及文化向各國小朋友招手。

僑平國小老師洪佳妤說，透過日本廣島縣福山市旭丘小學的副校長吉原健太郎牽線，促成與韓國、菲律賓、巴基斯坦等國的師生連線，在網路平台meet大會師，舉辦「5國同盟會」。

視訊用英語交流，主題是介紹當地的節慶、飲食、童玩、文化及歷史，僑平國小4年3班學生，使用平板展示圖像，讓他們猜一猜嘉義市的代表物，一連秀出雞肉飯、方塊酥、阿里山鐵路、諸羅樹蛙等，讓國外小朋友驚呼連連。

學生郭姷希說，這次用英語和其他4國家的小朋友交流互動，讓她對日本更為印象深刻及嚮往，和同學相約，將來要到日本體驗日本文化特色及美食。

學生吳元彭說，交流活動一開始大家就把平常上課時畫好的日本、韓國、菲律賓、巴基斯坦的國旗，舉起向各國熱情打招呼，各國老師也穿代表他們國家的傳統服裝，彼此互打招呼，場面很嗨，而自己用英語介紹嘉義的美食、點心、地標，讓更多不同國家的學生知道台灣是美麗的寶島，很有成就感。