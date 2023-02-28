限量300台的「KICKS潮流版」，搭配專屬全新車色白頂狂藍，升級潮流動感外觀，包含動感擾流尾翼、酷黑17吋鋁圈及酷黑車頂架；配備精緻潮藍內裝，外觀及內裝極具視覺特色，並標配豐富的智行安全配備，超值汰舊換新價格81.5萬元起，配備升級不加價。

擁有獨特潮流風格外型的NISSAN「KICKS潮流版」，同時標配豐富的智行安全科技，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距追撞警示系統及IEB防追撞緊急煞車系統等主被動安全系統，更採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，並運用ZONE BODY超剛性安全車體，給予消費者安心的駕馭體驗；配備EPKB電子駐剎車系統，搭配全新環抱式中控扶手，大幅提升行駛便利性及舒適性能，動力採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，提供同級最強動力表現並成就與油耗的完美平衡表現。

NISSAN「KICKS潮流版」搭載3A(AEB/ATC/ARC)主動全時防護系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲區偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、AHB遠近光燈自動調節系統等配備，提供全方位的行車安全守護及便利。

為回饋廣大消費者支持並推廣台灣之美，NISSAN再加碼推出試乘KICKS抽馬祖藍眼淚雙人機票活動。此外，NISSAN再延長好評不斷的「SENTRA/KICKS放大覺」限時優惠購車專案。