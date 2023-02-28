王雪紅表示，今年於MWC上，HTC VIVE又再邁出一大步，宏達電突破XR生態系統的極限，在創作、傳遞和參與互動方面帶來獨樹一幟的創新，並同時保有注重用戶隱私的體驗設計。宏達電為企業合作夥伴打造VIVERSE for Business服務，為消費者帶來豐富的混合實境體驗，提供優質的5G行動專網解決方案等，HTC VIVE持續建構足以實現VIVERSE願景的核心技術，不僅拓展技術的應用層面，也加深技術的優化。

宏達電表示，越來越多的組織希望為員工及客戶提供身歷其境的空間場景，可從中獲得遠距協作、學習、銷售機會等協助。VIVERSE成功開發多個合作夥伴項目後，現在推出多功能且可客製的「VIVERSE for Business」，提供企業專屬的「平台即服務」內容。過往企業在建構專屬的沉浸式虛擬空間時一直面臨極大的挑戰，現在借助VIVERSE for Business的服務，企業即可簡單地從模組中進行選擇，模塊化設計包含創建虛擬分身、聯繫溝通功能設置至空間外觀和氛圍等設計。

此外，VIVE XR Elite推出全新MR面部襯架，其設計旨在使體驗混合實境內容時能更加身歷其境和直觀，讓用戶能同時感知外在周圍環境，並透過虛擬疊應用加得到更多元豐富的體驗。新的MR面部襯架兼具舒適並同時使體驗XR內容時更加容易，因為用戶可以保持對於真實世界的環境感知，並能同步使用現實世界的設備。全新的MR面部襯架預計第二季於vive.com開始販售。

5G專網部分，宏達電今年於MWC 2023上將推出G REIGNS全新的 5G行動專網解決方案(P5G)REIGN CORE S2。REIGN CORE S2外觀更輕巧、速度更快，並且具有10,000平方公尺的更大5G覆蓋面積，它是根據O-RAN標準構建的，具有高度便攜性，可輕鬆部署於辦公室、自由搭建的空間或倉庫等。