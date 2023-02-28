今天是228連假最後1天，許多民眾都會到苗栗大湖採草莓，為宣導民眾防詐騙，大湖警分局分局長宋俊良親自率隊與苗栗縣警察局刑事警察大隊共同組成聯合防詐宣導團，並邀請苗栗縣吉祥物貓裏喵，藉228連假觀光人潮湧現，一起到盛名遠播的大湖酒莊進行預防詐騙宣導。

大湖警分局指出，疫情爆發以來，隨著民眾使用網路頻率增加，詐欺犯罪不斷攀升，各式各樣詐騙手法充斥民眾日常生活中，受害情形日益嚴重，損失金額屢創新高。

現在最常見的是「假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數」等詐騙手法，這次運用貓裏喵的高人氣，結合苗栗大湖在地店家及草莓農產行銷進行反詐騙宣導，吸引民眾駐足聆聽。

並由防詐宣導團以平板電腦展式搭配生動活潑的詐欺案件實例講解及互動式的有獎徵答活動，強化防詐宣導能量，有效提高民眾認識詐騙手法知能

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，苗栗縣防詐工作全年不打烊，要把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面、各群眾，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，避免詐騙集團有機可趁。

同時呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，常利用民眾投機、好奇等人性弱點進行詐騙犯行，並不斷藉由時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，倘民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110諮詢，確保自身財產安全。