場面混亂！蔣萬安致詞遭嗆「殺人兇手」 為228道歉「願終身守護民主」 @ChinaTimes ​

今（28）日是228事件76周年，台北市長蔣萬安在出席於二二八和平紀念公園舉行的紀念活動時，遭抗議民眾嗆聲「殺人兇手」，蔣隨後致歉。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發網友熱議，但其中有不少網友暴怒，質疑蔣萬安並非殺人凶手「為什麼要道歉」？

蔣萬安今在致詞中一度被嗆「殺人凶手」，隨後他也為228事件道歉，表示身為台北市長，他深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

此一場景今在批踢踢也立刻引發熱議，其中不少網友對於抗議民眾的行為十分不滿，有人批「人家沒殺人，卻怪到人家身上嗎」、「選前說他是『章萬安』，選後又說要他幫祖先道歉，到底有什麼毛病」，並且質疑「蔣萬安為什麼要道歉」、「綠營執政7年也該還公道，難道DPP沒做事嗎」。也有人狠酸「蔣萬安還沒出生就指揮陳儀，該當何罪」。

而針對228事件，蔣萬安在致詞中強調，他深入閱讀相關資料，會晤了受難者家屬，傾聽他們的心聲，這是個人生涯對台灣現代史的一次近身洗禮，也是作為台北市長，今後必得再三深入理解，面對的責任。他表示，歷史有它的弔詭與陰影，但人性始終能見證善良與寬容，歷史的陰影唯有在人性的光明照耀下，才能坦然走出。蔣萬安承諾將讓台北市所有市民更坦然的面對彼此，擁抱彼此，。銘記228，迎向一個有愛，有包容，有尊重的和平未來。