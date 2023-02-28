網紅鳳梨（吳泓逸）以獨特的台式直播風格闖出一片天，IG擁有96.8萬粉絲，一周前他與女友歐菈到泰國旅行，才因看人妖秀給數萬元小費被女友罵，今（28日）又PO與一群美女洗泰國浴的照片，自稱沒什麼能交流的，只好教她們跳八家將，照片一出，笑翻網友。

鳳梨28日在社群平台發動態，透露泰國的兄弟一直逼他洗泰國浴，感到十分苦惱：「我這種保守又正經的鄉村藍孩（男孩）怎麼可能接受…他們硬是幫我點了六七個…但是我就無法擺脫傳統的操守…最後我還是羊入虎口了…無法倖免…」

鳳梨哀號自己被「推入火坑」後，便乖乖體驗泰國洗，完事後，他上傳一張與多位美女的合照，寫道：「她們教我泰國洗…我也沒什麼能交流的…我只好教她們跳八嘎炯（八家將）…」照片中，鳳梨站在中央面露猙獰，擺出頗有架式的姿勢，6名美女紛紛學他的動作，2名穿粉色制服的女服務生則面帶笑容，氣氛看起來頗為歡樂，鳳梨也在留言區補充：「她們問我在台灣從事什麼工作…我說8+9…然後大喊一聲『叼招』…」

PO文一出，許多網友都被鳳梨逗樂，紛紛留言：「人家一夜七次郎，叔叔你一次七女郎」、「簡直就是被她們賺到，你嘉義陳冠希哪」、「沒事啦文化交流！下次官將首回禮」、「嘴巴說不要身體很誠實」。

此外，鳳梨女友歐菈也有體驗泰國浴，她在IG限時動態PO自拍照，靦腆地表示：「剛剛給女生泰國洗完，真害羞！」