台積電先前宣布加碼投資美國亞利桑那州廠達新台幣1.2兆元，顯示美國建廠成本高昂，《紐約時報》則進一步披露有台積電員工擔憂「台美兩地有文化衝突」，引發外界討論。前立委郭正亮則分析台美工程師的4大不同之處，並強調台積電恐變成美國高階半導體製造的人才訓練所，而且去到美國的台積電高階工程師，大概占高階工程師的6到7%左右，對台灣不可能沒有影響。

郭正亮在《Yahoo TV》中節目中表示，台美文化衝突很難解決，台積電美國員工拒絕責任制、不上大夜班、更不可能24小時隨時on call，此外，台積電員工隨時要對自己的工作做紀錄，但美國人也做不到這點。

郭正亮並強調，大家不要以為台積電去到美國的工程師只占非常少數，他說台積電全球超過5.6萬名員工，但真正屬於高階工程師、能做7奈米以下大約只有8000人，而此次到美國的高階工程師，大概占8000人的6到7%左右，再過3年可能就提高到12%，對台灣怎麼可能沒有影響。

郭正亮更提到，台積電美國廠可能會成為對手英特爾的「人才訓練所」，到時候高階工程師三年合約一到，恐怕一堆人為了拿綠卡跳槽到英特爾，而英特爾也會為了這些高階晶片工程師開出很好的條件。

科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超則在《POP撞新聞》節目中表示，美國期望在2026年能穩定量產3奈米製程，雖然台灣有所謂的3年優勢，最高級的研發人才仍留在台灣，但如果沒有在這3年研發出1奈米或更高階晶片製程，他示警台灣在國際上的地位將會大幅減弱。