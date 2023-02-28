28歲名媛蔡天鳳上周遭鄺姓前夫一家慘忍殺害，根據傳統觀念，外界好奇死者出殯前是否該修補遺體？香港資深遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟昨(27日)在臉書發文，表示知道案件細節後，他的建議是不要，但這並非所需金額昂貴，而是明白死者應該是愛漂亮的人，或許希望在世的親友只記得她最美時候的樣子，而修補後也可能讓家屬更難過，造成二次傷害。

蔡天鳳一出生就是富二代，家產粗估至少上億人民幣，她外型甜美、說話輕柔，2016年再婚嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris後，便積極走入時尚圈，曾登上雜誌封面，被媒體形容是時尚圈的「新星」，她也和郭富城老婆方媛有好交情，在IG擁有10多萬粉絲追蹤。

未料因遇人不淑，使蔡天鳳年僅28歲的人生匆匆畫下句點，據《巴士的報》報導，香港當地資深的遺體修復師伍桂麟近日發文，指出蔡天鳳案因不同地方的軀體被兇手以不同手法處理，加上還有部分遺體還沒被尋獲，推測死者的遺體可能得暫時放在殮房，等到檢察官宣布搜查終止後，才可能請親友領回處理後事。

伍桂麟表示，作為資深遺體修復師，明白死者家屬希望能先修復好往生者遺體再作告別的想法，但在此案中，他的初步結論是「很大可能不宜再遺體修復」，一來是認為死者可能希望讓世人最後記得的只有美好的一面；二來任何修復後的瑕疵，都可能使親友在瞻仰遺容時因為難過而二次傷害，因此他建議遺體可經過初步整理，入殮封棺後再進行儀式，可能會是比較好的方法，見此，有網友問：「可否用3D列印？」伍桂麟回答：「未必有足夠數據，影響精準度！」另有人說：「不可能修復」，伍桂麟強調：「有可能的，但肢體若腐化嚴重的話，我寧願建議盡早做儀式，而不是花時間在遺體修復上」，其他人也說：「同意！謝謝資料提供！事件已不能逆轉，無論從倫理、死者尊嚴、輔導角度看這案件，的確有很多值得令人反思的地方」、「萬分認同，平時很少作回應，這次真是忍不住要出聲支持…絕對贊同你的觀點！只願死者得到安息」。