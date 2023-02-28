尖峰車流高達每小時4000多輛的台南市中西區臨安橋，市府為改善橋梁結構安全，並完成運河遊船計畫，經向交通部爭取全額補助橋梁改建經費約5億元後，為使施工期間仍能維持車輛通行順暢，前期作業先於臨安橋兩側各搭設一座鋼便橋替代道路，預計3月下旬完成，4月上旬開放鋼便橋通行，並同步封閉臨安橋進行橋體拆除及改建工程，工期660個日曆天，約於2025年初完工。

工務局表示，臨安橋位於中華西路（台17線）上，為安平、中西區主要幹道橋梁。2013年經橋梁檢測評估，發現帽梁開裂恐有落橋危險，雖經該局辦理緊急補強，仍有安全疑慮；加上橋梁底部過低，也影響安平運河遊船通行河程，經中央及地方首長多次現場考察，了解臨安橋改建的急迫性與必要性後，終獲交通部同意全額補助改建橋梁，並於2022年6月28日動土。

工務局指出，因應臨安橋尖峰時段帶來的龐大車流，在橋梁封閉施工前，先於舊橋兩側各搭建一座臨時通行的鋼便橋作為替代道路，目前仍維持雙向各3車道通行，以降低因施工所導致的交通衝擊。

工務局說，臨安橋改建後橋長計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺，不僅安全無虞，也可打通運河遊船的瓶頸路段，使安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，成為台南市的一大亮點建設。