民眾黨主席柯文哲今天陪同柯爸參加新竹市政府舉辦的228和平紀念日追思音樂會，並獻上鮮花。（陳育賢攝）

民眾黨主席柯文哲今天下午返回新竹家鄉參加新竹市政府舉辦的228和平紀念日追思音樂會，會後受訪媒體詢問他，新竹市立委有無設定人選？柯文哲則是反問記者，「你有推薦的人選嗎？」、「人才不好找啦，你要不要來報名？」！

柯文哲今天下午被問到民眾黨在總統大選有無跟他人合作空間或當別人的「副手」，柯文哲表示，目前民眾黨就是要團結一切可能團結的力量，但目前還有10個月的時間，現在問這些太早了啦，未來變化還很大，到時候再來處理。

柯文哲同時也指出，民眾黨是多元開放的政黨，每個人都可以表達意見，但最後要作什麼決定，還是有一定的決策機制，針對2024大選，未來第1步要先成立選舉決策委員會，有什麼想法先提出來，再去給中常會表決，還是有一定程序，以現階段來說，每個人都可以發表意見。

至於新竹市立委的人選，柯文哲也感嘆，人才很不好找，還反問記者，你有推薦的人選嗎？不然你要不要來報名。

新竹市長高虹安對於民眾黨總統人選則表示，自己的「層級」太低了，沒有勸進誰的資格，但像是黨主席柯文哲等人是有智慧的前輩，最後一定會作出對台灣最好的決定，她作為後輩會尊重與祝福大家的決定，再者，現在離大選還有很長的一段時間，之後的情勢變化會持續來關注。