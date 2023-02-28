竹南警分局利用228連假進行防詐宣導。（竹南警分局提供／李京昇苗栗傳真）

竹南警察分局利用228連假期間，前往竹南後厝龍鳳宮等人潮聚集處所進行反詐騙宣導，並出動「小小警車」提供小朋友搭乘，讓民眾能享受親子同樂時光，也有效吸引民眾駐足聆聽。

竹南警分局指出，近年由於疫情因素，民眾在家上網的頻率增加，使詐欺犯罪於網路上快速散播，各式詐騙手法層出不窮，民眾受害情形日益嚴重，不容忽視。為避免民眾受騙受害，行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」教育宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

警分局指出，這次針對「假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數」等6項常見的詐欺手法加強宣導，同時向民眾推廣最新「阿昭署長系列防詐宣導影片」，使民眾能接收更多反詐騙資訊、提高民眾「識詐」知能。

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，苗栗縣防詐工作全年不打烊，要把防詐資訊鋪天蓋地觸及各層面、各群眾，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，避免讓詐騙集團有機可乘；並呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，倘民眾接獲可疑電話、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。