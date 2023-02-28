62歲馬姓男子獨居透天厝失聯2天，警消日前獲報立即前往、破門搶救，一進門急喊「阮來呀」、「哩嘸歹誌呀」，成功阻止憾事發生。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

62歲馬姓男子患有氣喘等疾病，獨居於台中市烏日區透天厝內，平日都會和姐姐傳Line聯繫報平安，但馬男2天都未回覆訊息，令他遠在高雄的姐姐相當焦急，報案求助，警消獲報立即前往、破門搶救，一進門急喊「阮來呀」、「哩嘸歹誌呀」，成功阻止憾事發生。

62歲獨居男罹氣喘失聯2天 警消破門急喊「阮來呀」

台中市政府警察局烏日分局溪南派出所日前上午接獲住在高雄馬姓女子報案，稱2天未聯繫上弟弟，擔心發生意外，請求員警協助。巡佐張鴻謙、警員王紫葵獲報立即趕赴現場，發現馬男平時使用的機車停放於屋外，但該透天厝大門深鎖，經聯繫家人同意後，會同消防隊破門進入屋內。

警消進門後見馬男虛弱的倒臥在房間，他向員警表示，因四肢無力、無法動彈，已有2天未進食及喝水，幸經送醫治療後無生命危險；家屬對警、消人員頻頻感謝，表示幸好即時搶救，才沒有讓憾事發生。

台中市政府警察局烏日分局溪南派出所長高俊傑呼籲，民眾如有獨居親屬或長者，應多聯繫關心其狀況，可於住家安裝監視器或是保全系統，藉此掌握其於家中情形以免發生意外，如有急難情形可向相關單位請求協助。