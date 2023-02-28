此次228紀念日放了3天連假，但就有某公司主管在臉書上發文，表示自家員工疑似為了多放幾天連假，竟動起了歪腦筋，在22日交上DIY的假陽性快篩盤，想請主管核准5天的防疫假，讓自己的228連假「自動升級」為7天，不過主管過幾小時後竟發現快篩盤的T線糊到C線上面，當場識破員工的假陽性快篩計畫。

有位主管在臉書上發文，表示自己22日收到員工的陽性快篩，於是核准了員工的5天防疫假，不料過段時間再看快篩盤，T線呈現暈染狀態，更直接糊到C線上，才讓這名主管恍然大悟，驚覺自己是被員工的假快篩所騙。

但因疫情趨向流感化，大多數民眾都已染疫過，許多民眾知道自己確診過1次後就難以再確診第2次，又或是認為自己有「天選之人」的體質，就會發揮美術精神，自製假陽性快篩來請假。

瑞文診所醫師李瑞文表示，自己也有遇過民眾直接用紅筆畫上篩檢盤，帶來診所判陽的；但當時為了顧及雙方顏面，因此用民眾所做快篩不夠精確的理由，由醫師執行或請民眾再重新做一次快篩。

李瑞文說，但快篩作假其實分辨得出來，光是用紅筆畫上去的色澤與質感，就跟真正陽性的篩檢盤相差甚遠，若是仔細辨別還是可判斷的。

李瑞文解釋，新冠疫情屬於病毒性的傳染，一般而言只要病毒亞型（病毒株）不一樣，都一樣有可能會第2次確診或第3次確診，與疫情邁入流感化並無相關性。至於是否得過第1次就很難得第2次的部分，只要第1次染疫所產生的抗體還存在體內，就很難再次得到同樣的病毒株；但是若抗體已逐漸消失，還是會得到第2次，只是症狀可能會變得比較輕微。

對於民間的「天選之人」傳奇，李瑞文分析成2類，1為真正的未確診的民眾，可能跟病毒尚未進入體內或是本身的抵抗力較好，能將病毒擋在體外或是基因等影響所致。2為其實已受到新冠感染，但因為沒有明顯症狀而忽略了檢驗步驟，或者是無精準的檢驗方式，以至於臨床上認為未有感染到新冠病毒。

李瑞文強調，感染任何病毒都一樣，不一定會有明顯的症狀，這跟個人的抵抗力，對病毒的免疫反應程度、基因或者是病毒量多寡有絕大部分的相關。因此建議民眾在目前不斷有新的新冠病毒株主導疫情的時代，除了做好個人的防護衛生，戴口罩與勤洗手之外，若無特殊考量，建議打完3劑新冠疫苗，（包含次世代疫苗）。