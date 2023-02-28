「GU and beautiful people」以青春為設計理念，中性設計融合復古感符合潮流趨勢。（GU提供）

快時尚品牌巧玩聯名拓展客群，同時吸收雙方創作要素打破刻板設計，讓消費者穿搭添新意。GAP就和ATTEMPT合作，整體訴求對未來個性化風格的思考，以粗獷美學粗而不陋的概念貫穿全系列；GU則與日本設計師品牌beautiful people攜手推新系列，所有款式均為男女適穿，獨特尺碼版型則反映出beautiful people一貫的品牌特性。

GAP x ATTEMPT合作系列產品，結合粗曠主義美學的表達，將衣物的內部結構、加工痕跡和衣標等細節外露，以更直接、更坦率的態度，強調重視自身的設計理念。產品款式以Gap高領針織衣為代表展開，結合ATTEMPT所擅長的材料和結構創新重組，以近似混凝土色系的配色，打造出多場合、多搭配的實驗性前衛新品，包括帽T、連帽外套、長短褲等，即起限定販售。

GU與beautiful people的聯名系列以「青春」為設計理念，除了讓10至20多歲的年輕人有耳目一新的感受以外，同時也能勾起30歲以上成年人的懷舊之情，印花或是大膽配色都帶出復古感，是一次跨越尺寸、性別界線的時尚傑作，3月3日正式登台。