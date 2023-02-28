星巴克限定3月1日當天推飲品買一送一。（星巴克提供）

連假轉眼結束，開工提振精神的好搭檔非咖啡莫屬，連鎖品牌藉此推一系列優惠，包含買一送一、搭餐促銷等，讓上班族與學生祭五臟廟的同時守護荷包，預期拉抬至少1成業績。

路易莎3月1日至3月3日全門市推「1餐＋1飲」全時段88折，點購輕食搭咖啡、飲品滿足雙重享受，且不管是內用或線上訂餐都適用優惠。星巴克則於3月1日當天推好友分享日活動，早上11點至晚上8點，購買兩杯特大杯且風味、冰熱皆一致的飲料，可享買一送一。

Flash coffee於3月5日前買指定品項同樣有買一送一好康，包括黑咖啡、經典拿鐵等8種品項，不喜歡咖啡的民眾也能選擇泰泰奶茶享受促銷。

cama cafe聯名花道藝術品牌plantica推「花咖 a cup of spring vibe」主題季，主打4款花香咖啡飲品，包含期間限定山茶花青蘋冷萃等，體現咖啡與花卉的創意結合，3月21日前買期間限定4品項就可現折10元。