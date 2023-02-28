228家屬陳泰源與太太獻上百合花以表追思。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政（右二）聽取口述歷史研究者陳銘城（左）進行導覽解說。（陳夢茹攝）

為紀念228事件76周年，桃園市政府於蘆竹區228紀念公園舉行追思儀式，由市長張善政率領局處首長及民意代表陪同桃園市的受難者家屬出席參加，與受難者家屬一同哀悼並獻上百合追思。有名228家屬更回憶道，父親被牽連入獄，一走16年，自己改名就是為了紀念父親曾待過的監獄，雖父親已不在人世，但還是會每年參與活動，以此緬懷父親。

「我的名字起源於父親因228事件曾被關在泰源監獄！」參加追思的228家屬陳泰源表示，父親陳景通當年是台灣鐵路局的機關士，也就是現在所謂的火車駕駛員，當時要擔任機關士，其家世要清白、要會讀書還要通過考試，20幾歲參加讀書會，內部剛好有匪諜因此被牽連入獄，母親轉述某天晚上有人來敲門，父親就被帶走一去就是16年。

陳泰源感嘆地說，16年雖然是重刑，但相較有人被槍斃等狀況，還算盼得到歸來的日子，父親在入獄16年後重返家中，為了紀念這段過去，他也因此改名為陳泰源，紀念父親曾經待過位於台東的泰源監獄。每年228紀念追思儀式，父親都會坐著輪椅到現場參加，即便父親已經走了2年，但自己今年仍帶著太太參與追思，以此紀念父親。

張善政表示，228事件是歷史上重要的日子，也是最不能遺忘的日子，今天有位受難者家屬告訴我，當年228受難的長輩已經離開了，經歷過228事件的長輩們陸續離世，這讓我內心十分難過，作為後輩不能輕易遺忘這個日子，要謹記它所帶來的教訓與啟示。

張善政說，這次228紀念追思儀式特別找來蘆竹管弦樂團表演，盼能用音樂弭平傷痛，其中這首「You Raise Me Up」更是告訴大家應該要不分你我，族群和諧才讓世界變得越來越好，「體會奉獻、感念無限！」這2句話可以當作這次紀念儀式的總結，若能永遠沒有戰亂、永遠和平，228事件的長輩所犧牲的才不算白費。