27日傍晚基隆市市區大塞車，依市府交通處統計，當天市區車輛暴增4成，基隆市警方加強指揮疏運，直到晚間10時才恢復正常。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

27日傍晚基隆市市區大塞車，依市府交通處統計，當天市區車輛暴增4成，基隆市警方加強指揮疏運，直到晚間10時才恢復正常。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

27日傍晚基隆市市區大塞車，依市府交通處統計，當天市區車輛暴增4成，基隆市警方加強指揮疏運，直到晚間10時才恢復正常。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

有網友在臉書發文表示，基隆市區27日傍晚大塞車，讓車陣中的民眾等到快暴動。基隆市警局28日表示，連假期間車流暴增4成，再加上等待進入停車場的車流，才造成塞車。未來除疏導外，也將配合取締違停、宣導及改善交通動線，改善市區交通狀況。

27日傍晚，基隆市信一路、信二路、義一路、仁一路等路段出現車潮，許多行經該路段的民眾，都卡在路上，甚至有民眾表示，他騎機車走500公尺大約花了半小時，連公車都在十字路口停到快長青苔。

對此，基隆市政府交通處表示，27日正值228連假期間，下午1時到晚間8時，進入基隆市區的總車輛數達2359輛、每小時約337輛。相較一般星期假日同時段，平均進入市區的總車輛數1696輛、每小時約242輛，27日當天進入基隆市區的車輛暴增4成。

另一方面，基隆市警察局交通隊也指出，27日適逢228連假期間，天氣又轉晴，因此從下午開始，市區就陸續湧入遊客及車流。隨著車流不斷湧入，包括東岸、信二、博愛停車場等市區停車空間，都出現車輛大排長龍的現象。

同時，市區的路幅狹窄，也就造成停車場周邊的道路壅塞。基隆市警局出動了120人次，協助市區交通的疏導，直到晚間8時30分後，陸續恢復順暢。據基隆市交通隊統計，27日下午4時到晚間10時，基隆市區發生7起交通事故，都無人受傷，雖然稍有影響車流，但都迅速排除。

基隆市交通隊表示，原本警方為因應228連假人潮，規畫在下午4時到晚間8時，派遣28處交通崗勤共計72人次，在市區的中正、信一、信二、仁一、仁二、愛三、忠一、孝二、仁五等路段進行交通疏導。

不過27日一次湧進太多車流，基隆市警局第一分局、第二分局及交通隊，又加派了8處崗勤警力，並延長勤務時段至晚間10時，加派警力48人次，總計出勤警力120人次。

基隆市交通隊指出，未來連假期間除按交通疏導計畫派崗執勤外，也將同步加強市區重要路段違規停車車輛取締，並加強宣導道路資訊，提醒駕駛人多利用鄰近港西街、成功一路、六合街等停車場，避免因候等進場停車造成回堵壅塞。

另外也會與市區的停車場協調，由停車場派員引導車輛進、出場，加速車流行進，並與市府交通處研議市區行車動線改善，確保行車順暢。