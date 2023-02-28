大陸實力派女演員李冰冰昔日和徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡、范冰冰並稱「四旦雙冰」，除了在華人影視圈有亮眼表現，更前往演員最高殿堂好萊塢拍戲，成為國際巨星。李冰冰昨（27日）過50歲生日，她表示今年選擇自己一個人靜一靜；沒想到她的員工送上一段Vlog，揭露她私下真面目，讓她收到一份驚喜又滿意的禮物。

李冰冰出道多年，演技獲得許多大獎肯定，甚至很多武打戲都是親自上陣，但也讓她身上有不少傷，近年作品也銳減，偶爾在一些時尚活動才能看到她；昨日是李冰冰50歲生日，微博上湧入大票粉絲祝賀，至今人氣仍是相當驚人。

已經是巨星等級的李冰冰，透露自己本來就不喜歡過生日，往年團隊的員工都會用心準備替她慶生，今年為了「逃掉」員工的心意，決定「一個人靜一靜」，想要低調生活就好；不過，她卻收到員工們準備的驚喜Vlog，意外將她私下最真實的面貌全曝光。

李冰冰昨（27日）過50歲生日，凍齡美貌讓網友全驚呆。（圖／摘自李冰冰微博）

畫面中有李冰冰工作的側拍，等待工作的時候還會跳舞，還有私下她做運動的樣子，讓她驚喜地說，「沒想到我的日常在他們眼裡是這樣」，因為她的Vlog通常都是大家包括她本人，一起商討後才會製作完成；李冰冰感受到滿滿心意，「我心裡流過一股暖流和一份感動」，但也俏皮地說，「不知道他們手裡還有我什麼料」。

而廣大網友都被李冰冰Vlog影片封面驚呆，她綁著俏麗的高馬尾，身穿一件桃粉色的高領毛衣，對著鏡頭露出甜美笑容，完全不敢相信這是50歲的樣子，紛紛讚嘆，「叫冰冰的都不簡單，美得太誇張」、「這樣怎麼可能50歲，說25歲我都信」、「冰冰就是凍齡女神啊」、「期待女神有新作品」。