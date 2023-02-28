南投縣第二選區立委補選將於3月4日辦理投票，藍綠兩黨都緊鑼密鼓的準備中。對此，資深媒體人黃揚明今（28）日就表示，「這次南投補選中的三大票倉為竹山鎮、名間鄉及南投市，光一個南投市就有8萬票，這8萬票如果能投出來對國民黨有利的話，國民黨的盤就不會崩」，引發討論。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「上次的補選投票率只有3成7，所以這次預估應該不到4成，所以在低投票率的情況下，就是『誰的票出來投？』」，黃揚明也提及，「理論上在地方現在是國民黨的，他的優勢應該會延續，但這是理論上，國民黨現在有一個內憂，就是當初在提名的時候，本來有一群年輕世代的想要競爭，最後都搞不定，最後就徵召老縣長出來選立委，那這時候在地就會有一些內部的反彈，內部不團結的前提下，選情不會好，而這個因素最近有去處理了，但還是會被對手拿來操作」。

黃揚明更接著說，「每次補選藍綠的差距就會相對縮小，因為會去投的是比兩邊的死忠的投票強度」，黃揚明也指出，「民進黨在組織的強度稍微弱，那他們的空氣票有沒有辦法回流回補，就是在比彼此的投票動能，所以這很難說，這一次對國民黨來說絕對艱困，不是好選的」。

最後黃揚明更爆出，現在這個選區的三大票倉分別是竹山鎮、名間鄉及南投市，「竹山是第二大票倉，上次許淑華在補選的時候是落後民進黨的，所以這個地方不是國民黨的優勢區」，黃揚明強調，「這整個選區關鍵就在南投市，在三大票倉中，南投市是大中之大，光一個南投市就有8萬票，這8萬票如果能投出來對國民黨有利的話，國民黨的盤就不會崩，可是如果投得不如預期，南投變平手55波的話，國民黨就會變很辛苦，關鍵就是南投市的選票能不能開出來」。