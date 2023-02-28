真的找得到這種條件的物件嗎？一名女網友抱怨，有親戚最近要從中部移居台北，命令她幫忙找房子，還開出離譜的8個條件，除了要求房子得是大安區的3房2廳，不能離捷運站太遠，還將預算限制在每月2.2萬元以內，而親戚惡劣的態度也讓女網友一口回絕，沒想到卻遭嗆「天龍人瞧不起鄉下人」，貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，近期有住在彰化的親戚想搬到台北，要求她幫忙找房子，不料原PO還沒答應，對方就直接開出一連串的條件，希望租屋處能有3房2廳，且地點要在大安區，月租2.2萬元以下，離捷運站走路10分鐘內，有對外窗和陽台、每間房都要有冷暖變頻空調，並附床墊、家具、免治馬桶。

起初原PO在忙還沒有回覆，但親戚瘋狂傳訊息在家族群組騷擾，她只好簡短地說，「這種價格不可能租到這種條件的房子」，對方卻認為原PO根本沒用心尋找適合物件，開罵：「大學生連找房子都不會，以後出社會怎麼辦？」原PO直說：「你這麼懂你自己找啊，問我幹嘛？」結果親戚回嗆：「你們天龍人讀個大學，就看不起鄉下來的親戚了？」

親戚惡劣的態度點燃原PO怒火，馬上回擊，「讀大學就是為了不變成你這種人，找人幫忙請都不會說」，不只如此，她還重提舊事：「下次跟我說話前，先把欠我阿嬤的10萬還來我再考慮看看，躲債人自己送上來還想要禮貌喔？笑死」。

後來原PO和家人吃飯時聊到此事，卻遭到媽媽責備，「再怎樣也不能這麼不給人家面子啊」，不過阿嬤卻馬上發聲力挺原PO，認為對方欠錢裝沒事，還敢厚臉皮要求晚輩做事情，直說：「不需要給他面子，上大學就是為了變聰明反應快，不給人家欺負」。

貼文曝光後，引來網友回覆，「對這種討人厭的親戚剛好而已」、「阿嬤還比媽媽聰明」、「跟他說用燒的那種有喔」、「一看條件也覺得只能住紙紥屋了」、「2.2萬一個月是要鬧鬼鬧多凶才能降成這樣」、「大安區欸？有這種條件的房子早就被租爆了」。