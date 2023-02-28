竹縣炮仗花盛開，遊客在新埔詹家賞花打卡。（羅浚濱攝）

228連續假期，尖石鄉司馬庫斯、五峰鄉山上人家、竹東鎮河濱公園等地，都吸引很多賞櫻人潮，目前也正值炮仗花花季，到處可見橘色花牆綿延盛開，3月中旬則有黃金風鈴木季，民眾把握花期來竹縣賞花!

竹北市與新埔鎮交界的三級古蹟蓮華寺，廟後方庭園擁有長滿三層樓高的炮仗花，目前一整面橘紅色炮仗花盛開，預計3月上旬能欣賞到瀑布般的炮仗花，適合全家大小來賞花散步，遠眺竹北市風景。

在新埔鎮旱坑里的詹家，當地炮仗花正盛開，滿開的橘黃花苞宛如瀑布般從牆面傾瀉而下，絕美景緻隨手拍都好看。

地主種植上百株黃花風鈴木，可以在短短幾百公尺長的步道，欣賞到黃花風鈴木沿途綻放，預計3月中旬盛開，無償開放遊客欣賞。

新埔鎮巨埔休閒生態農場，同樣種植許多高大的風鈴木，當進入花期，黃澄澄的一片，走過時有如黃色隧道，除了賞花外，還有彩虹水管隧道、水管屋咖啡廳等知名打卡點。

另外，新竹縣政府對面的公十一公園種植多株的粉紅色風鈴木，樹上粉紅花朵悄悄綻放，粉嫩的花容絲毫不輸給櫻花，民眾洽公時經過公園，不妨停下來欣賞，感受春日的浪漫好時光。

位於峨眉鄉的峨眉環湖步道，當3月金黃色的黃金風鈴木盛開，漫步在步道上，可以欣賞到世界最高的彌勒佛銅像、明媚的水庫風光，是不能錯過限定美景，適合闔家大小一同來此散步、放鬆紓壓，欣賞湖光水色。