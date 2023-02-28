高雄在地特有台灣原住民第15族-拉阿魯哇族2023年桃源區美瓏社聖貝祭27日在美蘭祭儀場盛大舉行，此次的美瓏社聖貝祭，全國首創「祭典線上看Live直播」在15個粉絲專頁平台同步直播，粉絲數共計超過260萬，希望更多的朋友認識高雄在地獨有的祭典盛事。

Miatungusu(聖貝祭)是拉阿魯哇族最重要祭典，相傳族人原居地在東方，曾與矮人共同生活，矮人視聖貝為太祖(貝神)居住之所，每年舉行大祭以求境內平安、農獵豐收、族人興盛。 族人離開原居地時，矮人贈以一甕聖貝，族人亦如矮人般舉行聖貝祭 (miatungusu)。現今族人將依天數分別為初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭為期六天的傳統祭儀濃縮至一天舉行。

開幕儀式中，邀請到關島台灣辦事處處長嚴樹芬、美國在台協會高雄分處處長黃東偉、高市府秘書長郭添貴以及桃源區公所區長杜司偉、茂林區公所區長駱韋志、那瑪夏區公所區長孔賢傑等來賓共同參與，一同於祭儀場中央以弓箭刺穿姑婆芋葉來開甕，祈求平安並祝福活動順利。透過特邀國外駐臺代表共襄盛舉祭，除了增進國際交流，增加部落國際視野，也將原住民獨特的多元文化介紹給其他國家。

來自不同國家的來賓一同於祭儀場中央以弓箭刺穿姑婆芋葉來開甕，祈求平安並祝福活動順利。（高雄市原民會提供）

此次的美瓏社聖貝祭全國首創「祭典線上看Live直播」，希望更多的朋友認識高雄在地獨有的原住民祭典盛事。（高雄市原民會提供）

拉阿魯哇族耆老謝垂耀說到，今年2天的聖貝祭，秉照過去傳統儀式進行，族人們從前置到舉辦祭典，都相當辛勞，也感謝遠道而來的長官貴賓，而拉阿魯哇族青年陳思凱也表示，這次聖貝祭典的最大特色亮點，是有更多年輕人參與其中，期望透過祭典及族語文化營的舉辦，如同今年的主題-生根，將語言向下紮根，傳承、歌舞自己的文化。

此次的美瓏社聖貝祭，全國首創「祭典線上看Live直播」，除了高雄市原民會粉專及YouTube外，也串連中央原民會、市府各局處、地方公所、青年會及電視媒體共15個粉絲專頁平台同步直播，粉絲數共計超過260萬，透過多機直播多平台網路曝光，將部落傳統祭典完整呈現，將祭典意義透過影像紀錄與直播，跨地域、零時差永續傳承，希望更多市民朋友認識高雄在地獨有的拉阿魯哇族祭典盛事。

桃源區長杜司偉表示，看見人數僅450多位的拉阿魯哇族人對於文化保存與傳承的積極性，感到相當感動，在教育及文化推廣上，該族群一直都是桃源區所有族群的榜樣。透過直播資源，將在地特殊族群之文化推廣給200多萬個民眾，也感謝原民會對族人無微不至的照顧。桃源區亦有豐富的觀光景點及農特產，歡迎大家都能來到美麗的桃源區觀光遊玩，深度欣賞部落美好風光。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，高雄市是擁有全臺灣原住民16族群的城市，豐富的族群文化是高雄市的寶貴資產，市府重視原住民族教育文化發展及原鄉建設推動，希望透過這一系列活動，凝聚族人文化認同，並傳承特有文化儀式與語言樂舞。

高雄市原民會主委阿布斯表示，擁有原住民16族群一直是高雄市的驕傲，而拉阿魯哇族人在文化傳承及語言推廣上，成績斐然，多次代表本市參加全國原住民族戲劇競賽、族語單詞競賽取得第一名佳績。本次聖貝祭特別規劃全國首創「祭典線上看LIVE直播」，希望以線上直播方式全程放送，透過網路分享，將聖貝祭的獨特性及臺灣原民文化風采呈現給市民及全國民眾。然而在3月4日時，於那瑪夏區瑪雅里拉阿魯哇文化預定地將舉辦那瑪夏區Miatungusu 聖貝祭，屆時也歡迎民眾一同前往參與。