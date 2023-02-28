男性準備當兵前一定都會經歷兵役體檢。一位男子分享自己的羞恥經驗，表示當初體檢檢查GG脫下褲子時，他一被醫生碰到就直接勃起，讓他至今心裡仍有陰影，不過也讓他因此好奇，其他人是否有類似經驗。有過來人則透露，勃起只是小兒科，因為當初他體檢時，有同梯直接射出來噴到醫生衣服上。

原PO在Dcard發文表示，自己從小就是個很害羞的男生，當時排隊準備檢查GG，他只想著不想給人觀察或是觸摸，沒想到就在他脫下褲子準備檢查時，GG一被醫生觸碰到就瞬間站得頂天立地，讓他既尷尬又羞恥，如今回想起來還是久久不能釋懷，「想知道大家或是周圍有人，也有在體檢的時候大勃起的經驗嗎？還是單純就只是我是變態而已，可以告訴我你們的想法嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我去年是在台中體檢，檢查GG醫生都是看一下而已欸，完全沒用手去摸，好奇其它外縣市的是有直接用手摸嗎？」、「沒遇過，但我覺得你只是比較倒霉，擦到敏感部位而已，別介意」、「應該是心理作用所導致一些身體反應，久了就正常了⋯」。

不少過來人則分享，「沒事，你這根本小兒科，之前我同梯直接射出來噴到醫生衣服上」、「我隔壁的還當場被醫生診斷出菜花」。