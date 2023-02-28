PUMA找來瘦子詮釋美式學院風，整體簡約清新。P.Team圓領衫2280元、長褲2380元、基本系列漁夫帽680元、Rider FV Retro Rewind鞋款2980元。（PUMA提供）

Champion OUTLINE C休閒板鞋，1880元。（Champion提供）

口罩解禁讓人更願意打扮參與社交聚會，運動品牌分析，消費者除著重裝束機能性，也愛彰顯個人風格的設計，可靈活穿梭各場合的服裝業績較疫情前買氣提升3成以上；另初春復古潮流持續發酵，大膽配色融入學院風元素亦可延伸甜美、帥氣等特色；鞋類則多以清新白鞋為主流，輕易好搭助攻成為街頭焦點。

New Balance新推SDS系列為初春增添青春氛圍，以美式學院風為靈感，採墨綠、大地及米白為主調，包含連帽上衣、工裝褲等並翻玩品牌字母、格紋等打造復古廓形；CT302復古運動鞋低調優雅，橡膠包覆鞋頭再搭波浪線條貫穿整體，詮釋1980年代網球鞋輪廓，鞋衣中性設計訴求男女皆可駕馭。

PUMA運用美式復古學院風設計PUMA TEAM系列服飾，以特殊品牌復古字樣、刺繡手法及條紋圖騰等將時空背景拉回70、80年代，好比長袖圓領衫，以純白為底色，胸前刺上海軍藍LOGO帶出簡約美感；而Rider FV鞋款將過去與未來融合，以Rider OG與90年代田徑鞋釘元素汲取靈感，拼接麂皮堆疊質感層次，透氣又緩震。

Champion推OUTLINE C休閒板鞋，鞋面乾淨且線條簡潔，只在鞋側縫線C logo與後跟的色塊裝飾，稍厚鞋底能自然修飾身型比例，呈現復古文青感。