林書豪、林書緯首度兄弟同場對決，「林媽」吳信信到場加油。（鄭任南攝）

P. LEAGUE+在28日迎來高雄17直播鋼鐵人林書豪、新北國王林書緯的首度「兄弟對決」，林媽吳信信賽前也暢談現場看到兩個兒子場上過招的心情，笑說自己很緊張。

吳信信一進媒體室看到大陣仗採訪，驚呼：「把我嚇死了！」不過她也親切回答現場提問，對於林書豪、林書緯兄弟同場較量，她回應：「內心是五味雜陳，很開心也很感謝神讓他們有這個舞台一起打球，其實我也蠻替他們緊張的，因為有印象以來，他們兄弟倆除了一些隊內對抗或是自己私下打球，很少是場上對手，都是同一隊的，所以我也不知道會如何，甚至也不記得上次他們兩個對打是什麼時候，我覺得他們可能還沒我緊張。」

為了這場特別的比賽，吳信信也穿上特製球衣，將林書豪、林書緯兩隊球衣合成一件，對於當初林書豪要回來加入台灣職籃時，林媽坦言：「當然也會希望他們兄弟倆同隊，不過兄弟同隊是一回事，主要還是看對他們職業生涯發展，也希望他們用神給他們的天賦，盡全力打好這場球，然後大家都不要受傷，讓更多人看到健康、正向的籃球。」