台北市政府今天下午在二二八公園舉辦二二八紀念活動，台北市長蔣萬安首度出席。二二八受難者廖進平的孫子、二二八基金會名譽理事長廖繼斌28日在活動上致詞時強調，為什麼不辦？「不管市長姓什麼我們都願意辦」，並讚前總統馬英九跟許許多多百百千千的受難遺族，已經形同親人，同喜同悲。

二二八紀念會以獻樂、鳴鐘之追思方式向受難者默哀致敬，安排追思合唱，由蔣萬安及受難者家屬代表獻花致敬，家屬代表王添灯曾外孫王貫宇、廖進平孫廖繼斌致詞，再由馬英九擔任貴賓獻花、致詞，最後再由蔣萬安致詞。

王貫宇說，從小爸媽帶他到二二八公園，他不明白二二公園的意義，爸媽會指著銅像後稱是他的曾祖父，長大後聽到歷史老師提這件事，才開始對二八事件感到好奇，母親也稱外婆也鮮少提起，只知道外婆在最青春的17歲年華，就失去她最摯愛的父親，即使如此，未曾從外婆口中聽到仇視政府的言論，也許外婆用她的方式阻止仇恨繼續蔓延，「她覺得這些仇恨也許沒有盡頭，但不需要讓我們去承受這些」。

王貫宇表示，二二八事件76年，時代變化太快，可能很難完全共情家屬心情，很榮幸以台灣人的身分站在這，紀念這個漸漸被時代忘記的一天，也提醒所有台灣人，是所有先烈起身反抗，用生命替我們鑿開房屋的磚瓦，才有幸沐浴自由與民主的光，希望自己可以像外婆一樣，謹記史實的沉重教訓同時，不再讓仇恨繼續蔓延。

廖繼斌致詞時表示有幾點事情要澄清，第一，有某政黨的人在臉書貼文說，今天這個追思會是管制的，他非常非常傷心，台北市二二八協會也好，他在7年馬總統時代服務的二二八基金會也好，在全國各地也好，「我們辦的追思儀式是歡迎全國、甚至全世界的人來參加」。

廖繼斌指出，今天的活動是歡迎光臨指教，但如果要鬧場的話，人家沒鬧之前無罪推定，但如果要對二二八嚴肅的喪禮鬧場，依法嚴辦、拖出去，當場逮捕移送法辦，雖然今天是協辦單位，他的大老闆馬英九也卸任，但他要再呼籲一次，由二二八遺族辦的活動，是歡迎所有人蒞臨指教，不用請帖；若有人誤會，這要去問總統蔡英文，因為蔡英文今天在台南的中樞儀式就是「憑證入場」，二二八受難者也好、二二八家屬也是，沒有登記沒有證件，就只能淚灑現場。

廖繼斌認為，很多媒體都有很多不盡正確詳盡的報導，稱蔣萬安是蔣家後代辦活動，家屬要抗議、要鬧，沒有家屬要合作，台北市二二八協會不是家屬嗎？沒有二二八家屬不跟台北市政府合辦活動，「這個追思活動是我們的活動，也是台灣社會全體疼惜我們、給我們的機會，我們為什麼不辦？不管市長姓什麼我們都願意辦」。

廖繼斌也替馬英九說話，他認為，一般的媒體對馬的評價都是兩面不討好，但馬英九跟許許多多百百千千的受難遺族，已經形同親人，同喜同悲；馬英九在二二八這塊，誠懇、踏實、用心，不求回報，已經獲得大多數二二八遺族跟家屬的肯定，若把基金會有的家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選。