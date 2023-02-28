一名外送員日前送餐到達地點後竟發現該處是「國道南投服務區」，遭警方開罰3600元，還發現同一名顧客叫2份外送，另名外送員同樣遭罰，文章引發討論；該外送員後來解釋當時是騎服務區員工會騎的便道，顧客當時也用電話指引他怎麼走，但他直接開進服務區仍被罰，讓他相當不滿。

該名外送員在臉書「UberEats/FoodPanda外送員薪情分享及問題討論區」發文稱，他當時接到外送派單地點是「新東陽服務區」，他原以為只是買伴手禮的店，但騎經一處涵洞並迴轉上一座橋後到達一座停車場，才驚覺該處是「高速公路休息站」，隨即遭國道員警開單罰3600元，後來訂餐客人還致電要求把餐點拿到後方，他當下回應該處是休息站遭開單，對方才趕緊說「歹勢歹勢」。

據了解，該外送員當時是騎南投服務區中寮便道，該入口處有道路標誌提醒，但顧客用電話指引他怎麼走，他直接開進服務區就被罰。（翻攝自記者爆料網）

該外送員事後發文怒嗆對方動機很惡劣，還說當時他找錯錢給對方，對方馬上指正，他發文說「氣炸，罰單你要不要幫我繳，就算我不找你錢，我都還是虧了」，後來甚至發現該客人還點了另一份外送，另名外送員同樣遭開單，他怒罵「不知道他喝著價值7200的五十嵐+雞排是什麼心情，良心會痛嗎」。

文章在網路上引發討論，據了解該外送員後來解釋當時是騎休息站員工的聯外道路，該小路平時只有員工會使用，但仍需停在1公里外走路進站內，原PO當時是被顧客直接引導進入，才會被開罰；其他網友留言「這客人真的很可惡」、「奧客不意外」、「在服務區叫什麼外送」。