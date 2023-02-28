台灣運彩xT1聯盟首屆明星賽28日進行，三分球大賽後的灌籃大賽，台南台鋼獵鷹劉駿霆決賽請出桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德助陣，劉駿霆以「飛越魔獸」的美技，獲得滿分110分，拿下T1首屆明星賽灌籃大賽冠軍。

本屆T1明星賽灌籃大賽參賽選手有台鋼獵鷹劉駿霆、張幃翔，中信特攻周承睿及台中太陽外援馬龍，劉駿霆雖然身高187公分，不過彈性相當好，是本土球員中很會飛的一名好手，過去也曾在三對三賽事灌籃大賽奪冠。

灌籃大賽參賽者每人有2次灌籃機會，每回合限時60秒，第一次灌籃由現場5位球評舉牌評分，滿分為50分，第二次灌籃則是現場5位球評舉牌評分，加上現場球迷即時評分，再取平均分數、滿分10分，因此第一輪滿分為110分（50+50+10），前2名晉級決賽。

第一輪劉駿霆第一灌獲49分，第二灌爭取到評審的50分滿分，加上現場球迷投票的9.6分，共獲108.6分，以首輪第一名晉級決賽；馬龍則是第一輪第一灌44分、第二灌評審46分加球迷9分，99分排第二，也晉級決賽，周承睿83.7分、張幃翔83.1分遭淘汰。

決賽第一灌馬龍獲得45分，劉駿霆第一灌則以大車輪搶下50分，第二灌馬龍先拋球再胯下完成灌籃，收到50分成績，球迷投票也給他9.8分，總計104.8分；劉駿霆最後的嘗試直接邀請「魔獸」相挺，他直接飛過霍華德一次OK精彩爆扣，再獲評審50分及現場球迷投票的10分，總計滿分110分完美奪冠。