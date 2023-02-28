雲林縣口湖遊客中心湧現人潮，免費自行車租借大排長龍。（口湖遊客中心提供／張朝欣雲林傳真）

228連假西濱快速公路湧車潮，位於西濱快旁的口湖遊客中心每天逾千人造訪，許多民眾利用假期騎自行車享受雲林沿海風光，遊客中心28日表示雲林縣政府推動「發現61幸福公路」，吸引愈來愈多人沿著西濱快遊雲林，沿線還有成龍溼地、梧北鐵花窗社區等景點，是連假出遊不想人擠人的首選，預計清明連假還會有一波人潮。

台61線西濱快已全線通車，全程不收費被稱為「窮人的高速公路」，228連假許多民眾利用西濱快暢遊西海岸各景點，口湖遊客中心連日來湧入大量人潮，除了自行開車前來的遊客，也出現不少團體或家族出遊的遊覽車團客，盛況與新春連假差不多。

遊客中心負責人蔡云姍表示，228連假每天來訪人數超過千人，主要是因為疫情趨緩出遊人數大增，加上大家在都會區悶久了，想到非都會區感受自然風光，雲林為農業大縣，縣內有許多天然景點，因此遊客數大增，中心的70餘輛免費自行車都不夠用，用餐人潮更讓廚房忙翻天。

蔡云姍說，雲林縣政府為搶攻西濱快商機，除爭取在口湖設置西濱快第1個休息站，並規畫「發現61幸福公路」，串聯雲林沿海4鄉鎮資源，推出各種旅遊行程，景點包括口湖鄉成龍溼地、梧北鐵花窗社區；四湖鄉三條崙海水浴場、海清宮包公祖廟；台西鄉安西府；麥寮鄉晁陽綠能農場等，吸引不少民眾按圖索驥遊雲林。

蔡云姍提到，口湖遊客中心設有「甘苦人」品牌產品，並成立雲林縣第1處「魅力農店」，餐飲與產品多採用在地食材，讓遊客享用最新鮮的美味，還有「清真認證」方便穆斯林遊客造訪，讓雲林旅遊更國際化。

遊客指出，228連假國道大塞車，因此選擇走西濱快，沒想到平日車流不多的西濱快也出現塞車情況，所幸沒有塞很久，藉由西濱快遊走雲林，沿途都有景點且不會人擠人，非常輕鬆愜意。