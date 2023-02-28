前台北市長柯文哲以受難者家屬身分，攙扶著父親柯承發出席並獻花。（陳育賢攝）

新竹市政府28日下午於228紀念公園舉辦「和平紀念日追思音樂會」。（陳育賢攝）

新竹市政府28日下午於228紀念公園舉辦「和平紀念日追思音樂會」。（陳育賢攝）

新竹市政府28日下午於228紀念公園舉辦「和平紀念日追思音樂會」，前台北市長柯文哲以受難者家屬身分，偕同父親柯承發出席追思會，但柯媽何瑞英因日前跌倒住院治療中，未能出席，但還好狀況不嚴重，復原情況很好，整場追思音樂會簡單莊嚴。

市長高虹安今天下午代表新竹市政府向受難者與家屬表達最誠摯的慰問，她說，228事件是台灣歷史上悲痛的一頁，對許多人來說，是個永難磨滅的悲痛記憶，而後的白色恐怖，也讓許多人遭受無情迫害，嚴重壓迫了台灣的自由、民主與人權。在新竹市，也牽連了數十位市民、上百個家庭，造成的傷害、烙下的傷痕，至今仍難以撫平。

她說，只有深刻檢視過往的傷痛，才能擁有真正的和解，才會有共同的信念，不能因為錯誤已經過去就毫不在意。歷史的錯誤，可以原諒、但不能遺忘，必須面對、絕不容竄改，歷史教育必須充分落實轉型正義，也盼年輕一輩可以對台灣歷史有多一分了解。

她同時期許未來減少社會撕裂對立，全民團結一致，共同以柔性傳遞和平理念，撫平歷史傷痛、促進族群和諧融合與互相尊重，創造共榮和平民主的社會，以正向能量迎接真正族群融合，不分彼此，攜手前進迎向新未來。

而前台北市長柯文哲也以受難者家屬身分，偕同父親柯承發出席，但柯媽何瑞英因日前摔倒，住院治療中而無法出席，不過，柯文哲表示，情況還好，不界不需擔心。

高虹安隨後也與受難家屬一同獻上1朵純白百合花，向受難者表達追思之意。最後的追思音樂會則請到弦樂團現場演奏「卡農」、「阮若打開心內的門窗」及「明天會更好」等曲目，並播放和平鐘聲，期盼透過音樂摒除偏見和仇恨，撫慰受難者及其家屬傷痛，帶給各界更多溫暖能量。