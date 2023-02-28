每個人總有一段刻苦銘心的愛，即使時隔多年，當再次回想起時，依舊撕心裂肺、無法抹去，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、天秤座、天蠍座戀愛過就會難以忘懷，甚至會記住一輩子。

▍獅子座

獅子座談戀愛會全力以赴，不管這份愛是否像煙花一樣短暫，他們只求美好又燦爛的那一刻，一旦分手，他們便會毫不猶豫轉身就走，認為若無法在一起，就不要再有一絲一毫的溫情與牽掛，這種大起大落的戀愛，誰能忘記。

▍天秤座

天秤座能被人記一輩子的原因，是他們不但天生擁有好顏值，甚至很多人都因為這點而入坑的，而天秤座投入戀愛時，能給情人刻骨的溫柔與體貼，所以很多人認為這份幸運的喜悅是難以忘懷的。

▍天蠍座

忘不了天蠍座的原因，一種是痛恨自己眼拙，錯把珍珠當魚目，離開他們後，遇到的人都比不上曾經愛你那麼深的天蠍座，另一種則是和他們談過戀愛，就會知道生命中無法忘卻的「虐」，天蠍座的愛越是濃烈，就會做些事情使對方記得越久。