俄國女高音安娜．涅翠柯（Anna Netrebko）3月初要來台灣演出，由於她過去曾被質疑是親近普丁派，在烏俄戰爭延燒的狀態下，她的政治立場也連帶影響她的邀演行程，這次的台灣行同樣也引發不同的意見。

有網友認為，「適不適合出現，觀眾自會決定，而不是由在台烏克蘭人決定，或是不聽NSO的人決定」，也有網友表示，「希望取消支持獨裁者的藝術家來台表演」，在網上討論熱烈。

去年3月，涅翠柯因被視為是親普丁的音樂家，加上沒有對俄國入傾烏克蘭一事表態，而遭到封殺，包括德國慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院、美國紐約大都會歌劇院等大劇院等接連取消她的演出。

後來她發表聲明，表達反戰立場，並提及自己不是政治人物，不應該被逼著發聲，同時她也希望戰爭可以停止。此一發言同樣受到廣大討論。

雖然涅翠柯因戰爭和政治而受到輿論壓力，演出一度被取消，但她仍是當今頂尖女高音，2022年5月已開始恢復在歐洲的演出，這趟亞洲行，除了來台灣，預計還會到香港、東京演出。

關於活動是否如常進行，文化部表示，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅的請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。