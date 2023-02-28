美國務卿布林肯日前表示，台灣若因大陸侵略出現危機，將給世界各國和經濟帶來災難性後果。對此，大陸外交部發言人毛寧28日在例行記者會上批評美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號；奉勸美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、切香腸、搞突破。

《北京日報》報導，毛寧指出，布林肯的言論極其不負責任，十分荒謬，中方堅決反對。在台灣問題上，布林肯需要認真上一上歷史課，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國與其他國家建立外交關係的重要政治前提和基礎。1972年，美方在「上海公報」中明確表示，「美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議」。

毛寧補充說，1978年，美方在「建交公報」中明確表示，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分」；1982年，美方在「八一七公報」中明確表示，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行兩個中國或一中一台政策。

毛寧表示，在台灣問題上，美方對中方做出的政治承諾白紙黑字、清清楚楚。一段時間以來，美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往的約束，強化美台軍事聯繫，鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至有媒體曝出美政府制定了毀滅台灣計畫，人們不禁要問美方究竟意欲何為？

毛寧強調，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方絕不允許任何外部勢力干涉中國內政。我們奉勸美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、切香腸、搞突破，停止混淆視聽，信口開河。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。