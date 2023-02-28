傳出俄羅斯第二大城聖彼得堡上空今（28）日出現不明物體，聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）暫停所有航班起降，機場半徑200公里內空域關閉，俄媒指出，俄國戰機緊急升空調查，雷達顯示，部分飛往聖彼得堡的俄羅斯國內航班已經轉向。目前機場已經恢復航班起降。

BREAKING: Flight tracking website Flight Radar showed several domestic flights headed for St Petersburg turning back to their destinations



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路透社報導，俄羅斯第二大城聖彼得堡政府今日在Telegram發文宣布，當地甫爾可伏機場暫停所有航班起降，聲明並未說明暫停航班起降原因。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）也引述消息人士指出，即刻起至當地時間下午1時20分，將關閉甫爾可伏機場半徑200公里內空域。目前空域禁飛令已解除，機場也已恢復航班起降。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）稍早引述救難機構消息人士指出，聖彼得堡上空出現不明物體，迫使當局關閉空域。

另外包括Baza等2間俄羅斯網路媒體指出，俄羅斯戰機緊急升空調查，後續報導指，戰機並未發現任何物體。

目前俄羅斯官方尚未回應為何突然關閉空域，以及如何調查不明物體。

稍早全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24的雷達圖顯示，部分飛往聖彼得堡的俄羅斯國內航班已經轉向，空域關閉似乎也影響到飛往俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的航班，這些航班需要飛越聖彼得堡上空。

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2023

截至當地時間中午12時（台灣時間28日下午5時），所有飛往聖彼得堡的航班已經恢復航程。