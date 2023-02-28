南韓歌手尹智聖過去曾是限定團體Wanna One成員，因為很照顧他人，在成員投票下成為Wanna One的隊長，團體結束後他以SOLO歌手身分出道，近日他和妹妹一起登上綜藝節目，煮泡麵時尹智聖表示媽媽都會在他的泡麵裡放雞蛋，妹妹卻只有麵，讓不少網友看了之後直呼媽媽偏心。

南韓實境真人秀《戶籍mate》紀錄明星兄弟姊妹的相處生活日常，歌手尹智聖帶著妹妹一起錄製節目，近日網上流傳兩人片段，尹智聖煮泡麵時表示要放雞蛋直呼「小時候媽媽不是總是這麼做的嗎？」沒想到妹妹卻反駁「我們不是一個媽嗎？」透露從小媽媽煮泡麵都沒有放雞蛋，兩人對於料理的印象不同，於是決定打電話給媽媽求證，媽媽則表示一直有放雞蛋，並說「本來拉麵就是要放雞蛋才好吃的，雞蛋是代替肉的」。

這番話讓妹妹瞬間愣住，聽完後反問：「媽媽那妳煮拉麵的時候為什麼不給我放雞蛋？只有拉麵？只有給哥哥煮麵的時候才放雞蛋嗎？」媽媽沒有正面回應，反而轉移話題表示也想煮麵了，觀察嘉賓直言妹妹看起來很傷心。節目片段播出後，許多網友心疼妹妹，紛紛留言「一定要忽視女兒到這個地步嗎，而且好像他哥哥還覺得這麼做是理所應當的」、「媽媽自己都知道放個雞蛋更好吃，給女兒做還不放」、「這媽媽也太重男輕女了吧，完全忽略女兒呀」。

妹妹針對網上罵媽媽偏心的言論進行澄清。（圖／微博）

事後尹智聖回應：「因為拉麵裡放雞蛋的話味道差別會很大，我屬於是會放雞蛋的類型，妹妹原來是不喜歡這樣吃的，小時候每次有食物上桌的時候我都會很饞，但媽媽會教育我讓我等妹妹來了再吃，說我是哥哥，我是長子，因為這個我現在也養成了習慣，就是會等妹妹回來了再一起吃」，妹妹則發動態表示：「在成長的過程中我和哥哥是比朋友還要親近的兄妹關係，並且我們都是在父母寵溺的愛中成長的。當然，這種愛是不存在任何差別的。」